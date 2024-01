To są najbardziej wpływowi ludzie z Kluczborka. Zobacz listę TOP 20. Ranking za rok 2023

Ranking najbardziej wpływowych osób z Kluczborka ukazał się już dwa razy w ciągu ostatnich dwóch lat i za każdym razem wzbudzał z jednej strony ogromne zainteresowanie (kilkaset tysięcy odsłon!), a z drugiej strony ściągał gromy na autora rankingu.

Warto pamiętać, że jak każdy ranking, również ten jest ciekawostką, jest subiektywny, jest tylko zabawą i tematem do dyskusji.

Każdy czytelnik może sam ułożyć swój taki ranking. Zachęcamy do tego, aby robić własne, konkurencyjne rankingi.

W ubiegłym roku były pytanie, czy ktoś naprawdę tak bardzo stracił na znaczeniu, że wyleciał z listy. Pytały o to osoby, której nie załapały się do TOP 20. Oczywiście, nie oznacza to, że nie są już wpływowe. Celem rankingu jest również to, żeby pojawiały się w nim co roku nowe osoby, które robią coś ciekawego są znaczącymi osobami w Kluczborku.