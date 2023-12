Tomasz A. Żak: Idą szeregi „wykształciuchów” gotowych wytłumaczyć każde draństwo

Mendel zaczyna od zdania: Polska, tak jak i cała współczesna Europa, stoi dziś przed koniecznością odpowiedzi na strategiczne wyzwania o cywilizacyjnym charakterze. To jedyne zdanie, z którym można się zgodzić. Dalsze analizy i diagnozy, to leczenie śmiercią.

To dokładnie jak za pierwszej komuny, kiedy najważniejszy był Kraj Rad. Mamy więc zająć się swoimi lokalnymi sprawami (byle przeżyć), a naród i państwo, to nie nasz interes. No a po trzecie (uwaga!) jesteśmy agitowani do „religii” światowej, czyli proletariusze… przepraszam - globaliści wszystkich krajów, łączcie się. Pan Mendel sugeruje, aby „odejść od europocentryzmu”.

Czy zauważacie Państwo, jak cały ten wywód wpasowuje się najpierw w koncept centralizacji władzy brukselskiej, co jest właśnie robione, a jeszcze bardziej w koncept rządu światowego? Czyli, jak mówi ten „nauczyciel” marksistowskich posłów: „Dobro wspólne wymagać będzie świadomej, stopniowej rezygnacji z wielu atrybutów dzisiejszej suwerenności narodowej”.