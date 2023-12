Tomasz A. Żak: Jak zapytasz Polaków, to się dowiesz

Pozarządowa organizacja IBRiS swe projekty badawcze realizowała m.in. z portalem onet.pl i pudelek.pl oraz z Radiem ZET i czasopismem „Rzeczpospolita”. I właśnie na zlecenie tej gazety, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, zwrócono się do grupy 1067 respondentów, zadając im pytanie: „Jak zareagowaliby na atak Rosji?”

Ja wiem, że pytanie jest tendencyjne. Można było przecież zapytać inaczej, na przekład o reakcję na atak jakiegoś innego sąsiada - może Niemiec, może Litwy… Można było też zapytać: „Jak zareagowałbyś na atak Polski na Rosję?” Trudne... Wróćmy więc do odpowiedzi udzielonych na pytanie zadane. Oczywiście, jak to w dzisiejszym edukowaniu, gdzie panuje terror „bezstresowości”, pytanie nie było otwarte, ale od razu zawierało pakiet odpowiedzi „do wyboru”. Ech! To traktowanie ludzi jak idiotów coraz bardziej mi doskwiera.

Zaatakowani przez Rosję Polacy przede wszystkim będą uciekać, co zadeklarowało 37,4 % badanych (11,9% chce wyjechać wraz z rodziną za granicę, a 25,5% w bezpieczne miejsce w Polsce). To już nie chodzi o to, że gdzieś nam „zniknęli” patrioci, ale raczej o to, że jedna czwarta ludzi zameldowanych w Polsce zupełnie nie jest związana z tym krajem.