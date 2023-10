Tomasz A. Żak: Nie bądź głupi! Nie daj się równać w dół

Warto przy okazji zwrócić uwagę na język, jakim posługują się unijni komisarze. To wypisz-wymaluj marksistowska nowomowa. Najpierw nawijają nam makaron na uszy, że włączając „zapewniają wszystkim dzieciom odpowiednie, równe warunki do rozwoju”, a potem wmawiają, że „koncentracja wyłącznie na zdobywaniu jak najlepszych ocen pociąga za sobą niewspółmierną do sytuacji presję, budzi negatywne, niepotrzebne emocje i napięcia”. Efektem takiej antyedukacji musi być nieustające intelektualne równanie w dół, czyli to, co zostało dosadnie nazwane „zdebileniem szkoły”. A jeżeli szkoły, to przecież w konsekwencji „za chwilę” całego społeczeństwa.

Ostatnio kolega, skądinąd zanurzony w politykę po same uszy, w ramach przedwyborczych dywagacji stwierdził, że Polacy na pewno dobrze wybiorą, bo ten dobry wybór podpowie im rozum. Teza więcej niż śmiała wobec od lat przegrywanej przez Polaków wojny kulturowej. Taka emocjonalna naiwność wciąż wokoło dominuje, a wiara w sztandary z dawnym zawołaniem: BÓG-HONOR-OJCZYZNA, nie ma żadnego przełożenia na rozumienie przez Polaków tej tożsamościowej semantycznej triady.