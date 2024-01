Tomasz A. Żak: W Polsce efektownie jak na Titanicu

Okręt najpierw wyglądał jak ogromny tort, taki przekładaniec świecący warstwami-pokładami. Potem zaczął się przechylać i zanurzać w głębinę. Światła gasły rzędami i jedno po drugim… Bardzo to podobne do siebie - ta katastrofa i ten sylwester. No i gra muzyka.

Zwyczajowe podsumowania tego, co się zdarzyło w odchodzącym roku, najczęściej bazują na sensacyjkach i ciekawostkach. Zgodnie z tabloidową technologią ekscytowania odbiorcy byle czym, byle kolorowo i głośno. Amerykanizacja kultury doprowadziła do tego, że media identycznie (sensacyjnie i celebrycko) opisują świat polityki, a więc sprawy, od których - i nie ma w tym cienia przesady - zależy życie.

W kontekście kończącego się roku, owo życie jest naszą przyszłością. Kiedy brakuje rzetelnej, komplementarnej informacji o tym okręcie, którym płyniemy, to w efekcie nawet zderzenia z „górą lodową” nie zostanie potraktowane poważnie, a śmiertelnego pogrążania się w „odmętach zimnego oceanu” nikt nie zauważy. No i orkiestra będzie grała przez cały czas.