Tomasz Kapica redaktor naczelny nto: Wiemy, o co się spieramy

W tych wyborach będziemy decydować choćby o tym, czy Polska zachowa daleko idącą suwerenność we własnych granicach i nie da sobie narzucać „kwot” migrantów ani żadnych innych dyrektyw prowadzenia polityki migracyjnej, która ma wpływ na bezpieczeństwo naszych obywateli. Nad urną warto jeszcze raz zastanowić się, kto w tej konkretnej sprawie ma jasne, mocne i sprecyzowane stanowisko, a kto kluczy, próbując zachować jakiś iluzoryczny balans między oczekiwaniami większości opinii publicznej, a unijnych elit (zapewne po to, aby na końcu postawić i tak na zdanie tych drugich).

To będą też wybory, w których Polacy wyrażą swoją opinię w sprawie podejścia do narodowej własności, jaką są m.in. pozostające wciąż w polskich rękach kluczowe spółki z branż chemicznej, energetycznej, paliwowej czy lotniczej. Tu również przyda się dobra pamięć, pozwalająca się zorientować, kto jasno precyzuje długofalowe cele z tym związane, a kto od czasu do czasu wypuszcza swoich ekspertów ekonomicznych, by powoli oswajali opinię publiczną do swojej strategii „likwidować i prywatyzować”.