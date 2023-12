Tragedia na trasie Nysa–Rusocin. Samochód potracił w ciemnościach pieszego. Szedł bez odblasków

Do wypadku ze skutkiem śmiertelnym doszło w środę 27 grudnia około godziny 19 na drodze wojewódzkiej 406 z Nysy do Korfantowa w rejonie wioski Rusocin. 29-letni kierowca samochodu Dodge potracił idącego tą drogą 46-letniego mężczyznę, także mieszkańca powiatu nyskiego. Pieszy został przewieziony do szpitala w Nysie, ale obrażenia okazały się śmiertelne.

- Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, kierujący samochodem osobowym najechał na pieszego, który poruszał się prawdopodobnie nieprawidłową stroną jezdni – mówi starszy sierżant Janina Kędzierska, rzecznik KPP w Nysie. - Nie posiadał też wymaganego elementu odblaskowego.

Policja ustala przebieg zdarzenia. Ekipa dochodzeniowa zebrała na miejscu ślady, które będzie analizował biegły.

Policja kolejny raz zaapelowała do pieszych o noszone elementów odblaskowych na ubraniu.