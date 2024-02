Trwa remont kolejnych ulic w centrum Kluczborka. Będzie nowy asfalt i chodniki

[cyt]- Plac budowy jest już przekazany firmie, która wykona to zadanie, natomiast prace rozpoczną się po po Świętach Wielkanocnych - mówi Nina Pieńkowska.

- W ramach zadania zostanie wykonany remont nawierzchni jezdni, chodników oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome dróg – informuje Maciej Sitek z Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Kluczborku. - Planowany termin zakończenia prac remontowych to czerwiec tego roku.

Gmina Kluczbork otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie prawie 1,7 mln zł , co stanowi niemal 80 procent kosztów zadania. Całkowite wydatki wynoszą nieco ponad 2,1 mln zł .

Obejmą one fragment ulicy Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ulicą Waryńskiego do skrzyżowania z ulicą Słowackiego.

W ramach robót wymieniona zostanie nawierzchnia ulicy i zmodernizowane zostaną parkingi, a także dojście do przejść dla pieszych. Przy przejściach zwiększy się także liczba lamp, które je oświetlają.

Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 500 tys. zł. Realizowane ono będzie również z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.