Trzecia droga apeluje do Opolan, by poszli na wybory. „Do wydania jest bilion euro”

Lider PSL w regionie, który do Parlamentu Europejskiego startuje z list Trzeciej Drogi, apelował, by wyborcy nie zachłysnęli się prognozowaną na weekend piękną pogodą i poszli zagłosować.

- Parlamentarzyści, którzy zostaną wybrani w niedzielę, będą decydowali o kształcie polityki europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej. To będzie ostatnia tak ważna kadencja, w której do Polski będzie wpływało więcej środków, niż będą wynosiły nasze zobowiązania wobec Unii Europejskiej – mówił podczas wtorkowej (4.06) konferencji prasowej Marcin Oszańca, który startuje z pozycji numer cztery. – Dlatego tak ważne jest, aby oddać głos i świadomie wybrać kandydatów, którzy rozumieją potrzeby regionu oraz jego mieszkańców. Komisarz Wojciechowski z PiS Zielony Ład nazywał programem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli po raz kolejny dopuścimy takie osoby do zasiadania w Parlamencie Europejskim, to będziemy mieć kontynuację tragicznej sytuacji w rolnictwie. Sytuacji, w której gospodarstwa rolne muszą się zamykać, a przypominam, że za rządów PiS zostało zamkniętych 140 tys. gospodarstw trzody chlewnej.