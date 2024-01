Trzej Królowie przeszli ulicami Kadłuba pod Strzelcami Opolskimi. To było pierwsze takie wydarzenie w tej miejscowości

Mieszkańcy spotkali się w centrum Kadłuba przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Tam uformowali orszak i wyruszyli ulicami Kadłuba.

Orszakowi towarzyszyło uroczyste kolędowanie. Mędrcy przeszli do kościoła Chrystusa Króla, by pokłonić się Dzieciątku - w uroczystościach wzięło udział kilkaset osób.

Po mszy na gości czekał słodki poczęstunek, które przygotowały mamy uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Kadłubie. Dochód ze sprzedaży słodkości będzie przekazany na cele charytatywne.

Według chrześcijańskiej tradycji, Trzej Mędrcy, nazywani też Królami, to postacie, które miały podążać za Gwiazdą Betlejemską, aby dotrzeć do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa. To właśnie oni przynieśli Jezusowi trzy kosztowne dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Współczesne badania historyczne i literackie podchodzą do tej tradycji z różnych perspektyw. Nie ma pewności co do liczby Mędrców, a niektórzy naukowcy sugerują, że opowieść może mieć charakter bardziej symboliczny.