Trzej kuzyni pojechali na motocyklach z Byczyny do Afryki. Przygód mieli co nie miara

Po tych mrożących w żyłach perypetiach nasi motocykliści musieli wrócić do Polski. W tym roku jednak pojechali na drugą część wyprawy.

- Podczas poprzedniej wyprawy do Afryki mieliśmy mnóstwo kłopotów i musieliśmy wszystko na nowo przemyśleć, jak to dobrze zorganizować. Zwłaszcza że wkraczaliśmy w nowy teren i w nowy klimat - mówi Miłosz Mendel z Byczyny. - Kupiliśmy bilety do Sierra Leone, gdzie pozostawiliśmy nasze motocykle u salezjanów, gdzie dyrektorem jest ksiądz Piotr z Polski, który bardzo nam pomógł.