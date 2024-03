Trzy medale zawodników Orła Namysłów podczas Pucharu Polski juniorów młodszych we Włodawie

Jednym z zawodników namysłowskiego klubu, który stanął na najwyższym stopniu podium był Maksymilian Marcinkiewicz, rywalizujący w wymagającej kategorii do 65 kg. Tym samym odniósł on jeden z największych sukcesów w swojej dotychczasowej przygodzie zapaśniczej.

Obok niego, równych sobie w kat. do 71 kg nie miał również Gracjan Matyjasek. Przy okazji powtórzył on wynik osiągnięty w poprzednim roku.

Z kolei ze srebrnym medalem zmagania ukończył Łukasz Stefański (kat. do 48 kg). Warto odnotować, że dla niego był to debiut w kategorii wiekowej do lat 17.

Obok tej trójki, na zawodach we Włodawie Orła reprezentowali jeszcze: