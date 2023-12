Uczniowie oleskiej "branżówki" mierzyli się z policyjnym torem sprawnościowym. Mundurowi zachęcają do wstąpienia do ich formacji KM

Młodzież pod okiem policyjnych instruktorów taktyki i technik interwencji pokonywała elementy toru przeszkód, co dało im możliwość zapoznania się z jednym z etapów kwalifikacji do służby w policji. Taki próbny test pozwala sprawdzić się oraz dopracować te elementy, które sprawiają największą trudność. KPP Olesno Zobacz galerię (8 zdjęć)

Tym razem to uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie mogli zmierzyć się z torem sprawnościowym jaki muszą pokonać kandydaci do służby w Policji. Tor złożony z ośmiu prób sprawnościowych pokonywali pod okiem policjantów – instruktorów z Olesna. Dodatkowo policjanci omówili kryteria jakie musi spełniać kandydat do służby w tej formacji.