Ujawniono tożsamość kolejnych jeńców pochowanych na cmentarzu w Łambinowicach. Prochy mają wrócić do Włoch

Giovannini Parovidino i Luigi Norcia. Znamy już dwa nazwiska włoskich żołnierzy, którzy zmarli w niewoli na terenie niemieckiego obozu jenieckiego w Lamsdorff – Łambinowice w 1944 roku. To młodzi mężczyźni, mieli zaledwie 21 i 23 lata. Służyli w armii włoskiej pod rządami Benito Mussoliniego, Luigi na greckiej wyspie Rodos. Kiedy latem 1943 roku włoski rząd obalił Mussoliniego i zawarł rozejm z aliantami, tak jak 800 tysięcy żołnierzy włoskich trafili do niemieckiej niewoli.

Badania archeologiczne prowadzone w lipcu pod kierownictwem dr Dawida Kobiałki w ramach projektu „Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki” okazały się sukcesem. Odkryto miejsca pochówków, przy czym badania głębsze objęły tylko dwa groby. W obu odnaleziono szczątki ludzkie i nieśmiertelniki jenieckie. Konserwatorzy z warszawskiej pracowni „Rewars” dokonali cudu.Odczytali numer z całkowicie skorodowanej jednej tabliczki. Dzięki temu, wiemy gdzie spoczął Luigi Norcia.

- Bardzo się cieszę, że przywracamy odnalezionym szczątkom ludzkim imiona, nazwiska i pamięć – komentuje Violetta Rezler Wasilewska, dyrektor CMJW w Opolu – Łambinowicach. - Taki jest cel naszych działań, aby nie deptać po grobach. Badania archeologiczne w tym miejscu będą kontynuowane w roku 2024. Wystąpimy o środki finansowe na ich prowadzenie.

W październiku cmentarz w Łambinowicach i muzeum odwiedzili przedstawiciele włoskiego Ministerstwa Obrony. To pierwsze od lat odkrycie włoskich grobów wojennych, dla tamtejszych władz to nowa sytuacja. Włochom już udało się dotrzeć do rodzin obu zidentyfikowanych zmarłych. Bliscy chcą, aby ich prochy wróciły do Włoch. Strona włoska generalnie kieruje się zasadą, że to bliscy żołnierzy będą decydować o przyszłym miejscu pochówku odkrytych i zidentyfikowanych szczątków.