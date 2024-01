Ulica czy zagranica? Rząd ma dylemat. Tomasz Kapica redaktor naczelny nto

Szczególnie jeśli chodzi o konkurencję ze strony Ukrainy. Obrazki bohatersko walczącej armii ukraińskiej o niepodległość serwowane nam w telewizji i Internecie mogą wywoływać współczucie dla tamtejszego narodu. Ale prawda jest taka, że poza walką o wolność rozgrywane są tam rozmaite interesy, w tym szczególnie te związane z rolnictwem.

Amerykanie przez ostatnie lata zainwestowali w tamtejsze potężne gospodarstwa bardzo dużą ilość pieniędzy, właśnie z nadzieją na to, że będą na rolnictwie sporo zarabiać. Wpuszczanie na wolny rynek europejski tamtejszych produktów faktycznie jest potężnym zagrożeniem dla polskich chłopów, którzy gospodarują na dużo gorszych ziemiach. W opinii rolników niskie ceny w polskich skupach, to efekt napływu towarów rolnych z Ukrainy, po tym jak w 2022 roku Unia Europejska zniosła ograniczenia ilościowe dla bezcłowego importu.

Drugą litanię żalów rolnicy kierują do Komisji Europejskiej o narzucanie im zielonego ładu. Przypominają, że muszą co roku ugorować 4 procent powierzchni, co obniża dochody i mnoży problemy. Uciążliwe są tzw. ekoschematy, bo muszą np. w ciągu 12 godzin po wywiezieniu obornika zaorać grunt, co wydłuża ich czas pracy.