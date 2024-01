Uni Opole lepsze od KGHM Volley Wrocław. Od udziału w turnieju finałowym Tauron Pucharu Polski dzieli je już tylko jedno spotkanie

Patrząc na ligową tabelę, opolanki były nieznacznymi faworytkami tego spotkania. Musiały się jednak mieć na baczności, ponieważ w rozgrywkach ligowych poległy we Wrocławiu 1:3.

Pucharową potyczkę w stolicy Dolnego Śląska zaczęły jednak w piorunującym stylu. Ani przez moment nie było w pierwszym secie wątpliwości, pod czyje dyktando on przebiegał. Swoją wyższość Uni potwierdziło pewnym triumfem 25:19.

Druga partia przez większość czasu również układała się lepiej dla ekipy z Opola. W niej jednak dwukrotnie roztrwoniła ona poważną zaliczkę (16:12 i 23:20) i można nawet śmiało powiedzieć, że przegrała ją na własne życzenie. Volley po bardzo długiej walce na przewagi ostatecznie zwyciężył 33:31.

Na to potknięcie zawodniczki Uni zareagowały jednak w najlepszy możliwy sposób, bezdyskusyjnie wygrywając trzecią odsłonę 25:17.

Czwarty set zaczął się natomiast znacznie lepiej dla wrocławianek, od ich prowadzenia 8:3. Ale i tym przyjezdne się nie zraziły. Im dalej w las, tym coraz mocniej one dochodziły do głosu, by ostatecznie zwyciężyć 25:21.