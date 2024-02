Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu otrzymał od WOŚP-u darowizny. To sprzęt medyczny za blisko 10,5 miliona złotych

- Wystarczy powiedzieć, że wykonanie takiego antybiogramu skraca uzyskanie wyniku o ok. 40 godzin. Uzyskujemy go już w 5 godzin. To niezwykle istotne, jeśli badanie jest wykonywane u pacjenta z sepsą, gdzie liczy się czas wdrożenia celowanej antybiotykoterapii - wyjaśnia Joanna Kowalska.

A we wcześniejszych latach wyposażenie trafiało na oddziały, gdzie leczone są dzieci (sprzęt do monitorowania i diagnostyki, łóżka do pielęgnacji, materace do utrzymywania temperatury małych pacjentów), dorośli (respirator, aparaty USG, kardiomonitory), do poradni (m.in. pompy insulinowe) czy na blok operacyjny (aparaty do znieczulania dzieci i sprzęt do zabiegów chirurgii dziecięcej).