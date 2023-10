Utwór w wykonaniu uczniów i nauczycieli szkoły z Kluczborka bije rekordy w Internecie. Obejrzało go ponad milion osób

Utwór w kilka dni zdobył ogromną popularność w Internecie – obejrzało go ponad milion osób.

W przedsięwzięcie zaangażowana też była Joanna Teodorowska, nauczycielka niemieckiego i angielskiego.

- Zajmowałam się sprawami organizacyjnymi, bo pomysł to od początku do końca „dziecko” Bianki. Jestem dumna, że znów mogłam brać udział w tym projekcie – mówi Joanna Teodorowska. – Warto dodać, że około roku zajęło nam przekonywanie dyrektora, by zaśpiewał. Wreszcie się udało.