W domu samotnej matki w Zopowych mieszka blisko 30 dzieci. Trwa zbiórka darów dla małych mieszkańców

W Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi MARKOT w Zopowych mieszka w sumie 13 rodzin, a w nich łącznie 27 dzieci w różnym wieku. Dzieci tam żyjące zazwyczaj są pod opieką mam. – Teraz mamy też jednego tatusia. Generalnie pomagamy rodzicom samotnie wychowującym dzieci, którzy są dotknięci jakimś dodatkowym kryzysem – tłumaczy kierownik domu Ilona Zięba i informuje, że w najbliższych dniach mają trafić do nich kolejne rodziny.

- To inicjatywa robiona z myślą o dzieciach, ale wiadomo, że pomoc dzieciom niesie za sobą również pomoc rodzicom – tłumaczy Elżbieta Słodkowska, inicjatorka akcji i radna miejska Głubczyc.

- Utrzymujemy się ze środków własnych – mówi Ilona Zięba. – Taka akcja jest dla nas cennym i potrzebnym wsparciem. Oszczędzając na jedzeniu, jesteśmy wstanie wydać te pieniążki na remonty czy inne równie potrzebne sprawy.

Wiele osób już włączyło się do akcji.

- Jestem zadowolona i dumna, że nasi mieszkańcy tak się uaktywnili i otworzyli swoje serca w tym gorącym, przedświątecznym czasie. Udało się zebrać również grupę ludzi chętnych do organizacji tego działania. To np. udostępnienie miejsca zbiórki, czy pomoc w transporcie. Za każde wsparcie dziękuję - mówi Elżbieta Słodkowska.

Dary będą zbierane do czwartku 21 grudnia. Można je przynosić do sklepu Rampa przy ul. Dworcowej w Głubczycach (dawna spedycja kolejowa) w godzinach 9 do 16. W piątek wieczorem zebrane artykuły zostaną przekazane mieszkańcom domu samotnej matki.