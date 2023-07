W klasie B już wszystko jasne. Poznaliśmy terminarze oraz podział na grupy

Podobnie jak w minionym sezonie, klasa B składa się z 12 grup podzielonych terytorialnie. W każdej z nich znajduje się minimum 11 drużyn. Najwięcej (13) znajduje się w 10. zestawieniu. Po 12 ekip będzie rywalizować z kolei w 2., 4., 11. i 12. grupie.

Do rozgrywek kampanii 2023/24 przystąpi 138 zespołów. Wśród nich znajduje się kilka „świeżo” zgłoszonych ekip. Są to: LZS Głuszyna, LZS II Kuniów, LZS Gronowice, KS Pogoń Pludry ’23, LZS KS Wojsław, LZS Swornica Czarnowąsy, KS Unia II Kolonowskie, Wakro Korona Krępna, LZS Fortuna Łącznik, LZS II Racławiczki, LZS Stary Ujazd oraz MGKS Cukrownik Baborów. Reszta ekip to spadkowicze z klasy A lub zespoły zaznajomione już z tym poziomem rozgrywkowym.

Rozgrywki zostaną zainagurowane przez grupę 10. Pierwsze spotkania odbędą się w weekend 19-20 sierpnia. Pozostali przystąpią do walki o punkty dopiero 2-3 września. Wszyscy (włącznie z reprezentantami 4 ligi i klasy okręgowej) zakończą granie w 2023 roku w tym samym czasie. Mowa o weekendzie 11-12 listopada.