W Kluczborku wędkarze walczyli o mistrzostwo okręgu opolskiego. Łowili taaaakie ryby!

- Co roku organizujemy mistrzostwa w innym miejscu. W tym roku wybraliśmy kluczborski zalew, który sprawdził się m.in. podczas ubiegłorocznych Klubowych Mistrzostw Świata – informuje Henryk Mach, wiceprezes Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Wędkarskiego.

Zawodnicy rywalizowali w siedmiu kategoriach wiekowych: do lat 15, do lat 20, do lat 25, seniorzy, weterani (powyżej 55 i 65 lat) oraz kobiety.

- Startuje stawka bardzo dobrych zawodników, bo są m.in. kadrowicze, którzy reprezentują Polskę na zawodach międzynarodowych – mówi Henryk Mach. – Mamy dwie bardzo utytułowane panie, czyli Joannę Drgas, wielokrotną Mistrzynię Świata indywidualnie z 2019 roku z RPA, a także kilkukrotną zdobywczynię tego trofeum w drużynie oraz Elżbietę Mach-Piwowar, złotą medalistkę w drużynie.

Zawody odbywały się w bardzo zmiennych warunkach pogodowych. Nie przeszkodziło to najlepszym wędkarzom w uzyskaniu bardzo dobrych wyników.