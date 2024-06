Będzie seria wyborów uzupełniających na Opolszczyźnie. Trzeba zastąpić radnych, którzy zostali burmistrzami i wójtami

Szykuje się seria wyborów uzupełniających na Opolszczyźnie

- Wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone w pięciu gminach w województwie opolskim. Terminy głosowania zależą od daty wygaśnięcia mandatów radnych wybranych podczas kwietniowych wyborów samorządowych, czyli czy wygasły one po pierwszej, czy po drugiej turze - mówi Rafał Tkacz, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu.

Wybory uzupełniające będą w 5 gminach:

Olesno

Zawadzkie

Rudniki

Praszka

Wilków

We wszystkich tych gminach trzeba będzie wybrać nowych radnych, ponieważ kandydaci, którzy wygrali głosowanie 7 kwietnia, jednocześnie wygrali również wybory na burmistrza lub wójta.

Ordynacja wyborcza pozwala na jednoczesne kandydowanie na włodarza oraz na radnego gminy (ale już nie na radnego powiatu lub województwa). Kiedy kandydat wygra głosowanie i na burmistrza, i do rady, jego mandat radnego automatycznie wygasa. W większych gminach do rady wchodzi automatycznie osoba z następnym wynikiem z tej samej listy (tak było choćby w Kluczborku, gdzie w miejsce burmistrza Jarosława Kielar do rady weszła Anna Król, w miejsce wicewojewody Piotra Pośpiecha - Kamilla Kuźmicka, a w miejsce wiceburmistrza Dariusza Mazurczaka - Adam Szmigiel).