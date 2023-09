W końcu przełamanie. Dreman z pierwszymi punktami w tym sezonie

Opolska drużyna jeszcze nie zaznała porażki z ekipą z Bochni, dlatego jak się przełamywać, to właśnie z nią. Tym bardziej, że ambicją Dremanu jest wystąpienie w play-offach i to bynajmniej nie z ósmej lokaty. Dlatego pierwsze zdobyte punkty są tak ważne.

Mimo że to końcówka rywalizacji była najbardziej pasjonująca i obfita w gole, opolanom zależało na zaznaczeniu swoich aspiracji już w pierwszych minutach, czego efektem było trafienie kapitana drużyny Felipe Deyvissona. Ofensywa miejscowych nie poprzestała na tym golu, czego efektem w pierwszej części spotkania były jeszcze dwie bramki – Vadyma Ivanova i Waldemara Soboty.

W 19. minucie Polak znakomicie wyszedł na wolne pole, a otrzymaną futsalówkę umieścił w bramce rywala piętą. Było to równie efektywne, co efektowne trafienie!

W drugiej połowie do głosu doszli przyjezdni, którzy za sprawą Kamila Surmiaka zmniejszyli dystans do Dremanu na zaledwie jedną bramkę – w 28. oraz 34. minucie. Ostatnie akcje jednak ponownie należały do Tygrysów. Cztery minuty przed zakończeniem rywalizacji na listę strzelców wpisał się Bryan Parra, a zwycięstwo w ostatniej minucie zostało przypieczętowane przez Sebastiana Szadurskiego i Marka Bugańskiego.