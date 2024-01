W Maciejowie powstały rękodzielnie. Tu lokalni twórcy będą mogli rozwinąć skrzydła

Lokalni twórcy są zachwyceni.

- W powiecie kluczborskim nie było do tej pory miejsca, gdzie można by się spotkać na kreatywnych warsztatach. Jako rękodzielnicy, osoby zajmujące się edukacją i turystyką marzyliśmy o takim zapleczu – mówi Anna Jurczyk-Miżejewska ze Stowarzyszenia Arkona z Byczyny. - Jest kuchenka, można coś pogrzać, umyć, są toalety. Lokalizacja też jest doskonała. Będzie to świetne miejsce na wycieczki dla szkół i przedszkoli. Aby rękodzielnik mógł wynająć lokum na swoją działalność, musi mieć stałą usługę, by zarobić na czynsz i utrzymanie. To jest ogromny problem, zwłaszcza, jeśli twórca skupia się na jednej formie rękodzieła. Jak przyjeżdża wycieczka, to chce mieć zapewniony pakiet usług, czyli kilka warsztatów i poczęstunek. Tu są ku temu możliwości.