W meczu derbowym MKS Kluczbork przegrał u siebie 1:2 z LZS-em Starowice Dolne. Stracił szanse na awans

Przed meczem derbowym faworytem był MKS Kluczbork, który miał jeszcze iluzoryczne szanse na awans do II ligi. Żeby tak się stało, musiał pokonać u siebie ostatni w tabeli LZS Starowice Dolne i liczyć na porażki dwóch ekip z czołówki tabeli: Śląska II Wrocław i Rekordu Bielsko-Biała.

Nasze opolskie "rodzynki" grały już ze sobą w tym sezonie. W meczu rundy jesiennej w Starowicach padł bezbramkowy remis. Teraz jednak stawka dla gospodarzy była o wiele wyższa.

O ile MKS mógł mieć nadzieję na dobry rezultat, to między 26. a 28. minutą meczu Starowice strzeliły dwie bramki, wprowadzając gospodarzy w lekką nerwowość. Gole dla gości zdobyli Dawid Rudnik i Hubert Konstanty. Do przerwy więcej bramek już nie padło i LZS schodził do szatni z prowadzeniem 2:0.

Po zmianie stron bardziej konkretna była ekipa z Kluczborka, która jednak długo nie potrafiła sforsować obrony drużyny gości. MKS-owi udało się to dopiero w 81. minucie, a to za sprawą 20-letniego Kacpra Paszkowskiego. To było jednak wszystko, na co było stać gospodarzy i ambitny outsider ze Starowic wywiózł z trudnego terenu w Kluczborku zwycięstwo.