W Opolu powstaje nowy klub sportów walki. Elite Fighters otwiera swoje drzwi. Tu potrenujemy m.in. kickboxing

Kluczową cechą, która wyróżnia Elite Fighters, jest szeroki zakres oferowanych dyscyplin. Od kickboxingu i boksu, aż po specjalnie opracowane kursy samoobrony dla kobiet czy zajęcia indywidualne. Balowski podkreśla, że chce oferować zajęcia, które nie tylko kształtują ciało, ale także umysł.

- Chcemy, by każdy czuł się tutaj bezpiecznie i mógł rozwijać swoje umiejętności w przyjaznej atmosferze. To szczególnie istotne dla kobiet, które często mogą czuć się zniechęcone większą fizycznością męskich uczestników. Zapewniamy, że nasze zajęcia są dostosowane do różnych poziomów umiejętności i siły, co pozwala każdej kobiecie trenować w komfortowych warunkach, bez obaw przed bezpośrednią konfrontacją z mężczyznami – tłumaczy trener.