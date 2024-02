W Prudniku skradziono ciągnik wart ćwierć miliona złotych. Właściciel wyznaczył wysoką nagrodę za pomoc w jego odnalezieniu

Ciągnik marki Fendt w kolorze zielonym przez ostatnie trzy tygodnie stał zaparkowany na ulicy Morcinka w Prudniku. Właściciel wypożyczył go firmie, która na zlecenie miasta remontuje dwie kamienice w tym miejscu.

W piątek 2 lutego późnym wieczorem, około godziny 21, nieustalony złodziej dostał się do ciągnika i odjechał nim.

- Potwierdzam, że doszło do takiej kradzieży – mówi asp. Andrzej Spytka, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Prudniku. – Wartość szkody to ok. 240 tysięcy złotych. W tej sprawie jest prowadzone śledztwo, policjanci wykonują czynności operacyjne i dowodowe. Tylko tyle mogę w tej chwili powiedzieć.