W sercu Opola powstanie tajemniczy ogród. Nie uwierzysz, kto go wyczaruje

Chodzi o należący do miasta teren położony przy ul. Krakowskiej 41b, nieopodal Klubokawiarnia OPO.

– Kawałek ziemi jest spory, ale na razie zapomniany i zdewastowany. Uważamy, że to miejsce ma ogromny potencjał – mówi Izabela Żbikowska z Fundacji HumanDoc.

To właśnie ta organizacja wpadła na pomysł stworzenia tu tajemniczego ogrodu, który będzie przyciągał spragnionych kontaktu z naturą. – Oczami wyobraźni widzę już chwilę relaksu w otoczeniu bujnej zieleni. Będzie tu można schować się przed ulicznym gwarem i upałem wśród cieni drzew oraz zapachu roślin. Jestem przekonana, że to miejsce może stać się dumą naszego miasta.

Idea jest taka, że to mieszkańcy pomogą wyczarować tajemniczy ogród i zyskają wpływ na jego wygląd. - Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wnieść zieleni do serca Opola. Dołączcie do nas w niedzielę, 21 kwietnia o godzinie 11:00, aby razem przekształcić zaniedbany plac w tętniącą życiem oazę. To idealna okazja, aby dodać naszemu miastu kolorów i nowego ducha – zachęca Izabela Żbikowska.