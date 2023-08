Wakacje z nto. Byliśmy na kąpielisku Wodna Przystań w Nowych Siołkowicach w gminie Popielów. Znajdźcie się na zdjęciach

Na kąpielisku pojawiliśmy się razem z partnerami naszej wakacyjnej akcji czyli BA GLASS Huta Jedlice i Andrzej Palt Usługi P-poż.

Nasi partnerzy w swojej działalności kierują się stosowaniem wysokich standardów w kwestii bezpieczeństwa, dlatego ich obecność wpisuje się w ideę naszych wakacyjnych wyjazdów, ponieważ w trakcie spotkań z czytelnikami bardzo mocno akcentujemy aspekty bezpiecznego wypoczynku.

O zaletach i potencjale kąpieliska publicznego w Nowych Siołkowicach można pisać bez końca. To zalane wodą byłe żwirowisko od wielu lat było wykorzystywane przez mieszkańców jako miejsce do kąpieli czy też wędkowania. Sytuacja zmieniła się diametralnie, kiedy gmina Popielów zdecydowała się na zagospodarowanie tego terenu i stworzenie miejsca, który miało służyć do celów rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców gminy.