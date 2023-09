Opolski ośrodek wypoczynkowy jest uwielbiany przez turystów. W tym roku padł rekord

- Tendencja się zmienia. Przyjeżdżają do nas goście z całej Polski. Są oczywiście dominujące grupy. Oprócz mieszkańców Śląska należą do nich turyści z Wielkopolski i Małopolski – mówi Jarosław Przybył. - Mamy wobec tego pomysły i bardzo ambitne plany co do przyszłości. Myślę, że burmistrz Jarosław Kielar i dyrektor OSIR-i Andrzej Olech zauważają ogromny progres. To jest przyrost rzędu 300 procent, jeśli chodzi o kwestię finansową, ale także liczby turystów. Chcemy ten potencjał ośrodka wykorzystać.