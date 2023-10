Walka z bezrobociem trwa. Urząd pracy w Namysłowie działa wielotorowo

Jeszcze na początku 2013 roku bezrobocie przekraczało 20%, a dziś jest ono na poziomie 9,4%, co i tak jest dosyć wysokim wynikiem na tle województwa opolskiego (5,8%) i całego kraju (5%). Na najniższym poziomie w ostatniej dekadzie w powiecie namysłowskim bezrobocie było w 2018 roku i wynosiło 7%.

Powiatowy Urząd Pracy cały czas prowadzi działania, które mają za zadanie aktywizować bezrobotnych mieszkańców.

- Stosujemy różne aktywne formy działania przeciw bezrobociu i na tym się skupiamy. – mówi Mariusz Wysocki, Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie. – Są to przede wszystkim dofinansowania wspierające zatrudnienie. Przyznajemy pracodawcom dofinansowania do utworzenia nowego miejsca pracy. Są to np. prace interwencyjne czy roboty publiczne. Jako urząd realizujemy także staże, które nie są co prawda formą zatrudnienia, ale to bardzo dobra okazja, aby pracodawca mógł sprawdzić kandydata do przyszłej pracy. Z reguły na staże kierujemy osoby do 30. roku życia, czyli osoby młode.