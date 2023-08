Warsztaty, zajęcia terenowe i bezpłatne zwiedzanie. Tak będzie wyglądać końcówka wakacji w Opolu

- W tym roku przygotowaliśmy dla naszych gości jeszcze więcej atrakcji i nowych, inspirujących wyzwań. Oprócz bezpłatnego zwiedzania zapraszamy na zajęcia, w tym roku do wyboru są: warsztaty malarskie, archeologiczne i spacer terenowy w poszukiwaniu zwierząt. Pozostały jeszcze ostatnie wolne miejsca – mówi Michał Grocholski z Muzeum Śląska Opolskiego.

- Będziemy obserwować ich zachowanie, dowiadując się, jak one przystosowują się do miejskiego otoczenia – tłumaczy Agnieszka Mulawa

Z kolei bezpłatne warsztaty archeologiczne dla dzieci „Od wykopu do gabloty” przybliżą dzieciom tajniki pracy archeologa i pokażą całą drogę, jaką przebywa zabytek od momentu jego odkrycia aż po umieszczenie go na wystawie. To niepowtarzalna okazja, aby poczuć się jak prawdziwy badacz.

Uczestnicy zajęć będą mieli nie tylko możliwość odkopania replik zabytków, ale także wypełnienia karty zabytku wraz z rysunkiem. Dzięki temu będą mogli samodzielnie odkryć i zrozumieć historię przeszłości. Udział w zajęciach jest bezpłatny, zapisy na stronie muzeum.

Na koniec opolskie muzeum przygotowało dla dzieci plener malarski.

- Wyobraźcie sobie, że stajecie na wielkim, muzealnym tarasie, przed wami panorama na opolski Ratusz, nad nami piękne letnie niebo, właśnie tu rozpocznie się niezapomniana przygoda pełna malarskich eksplozji – zachęca Agnieszka Błażuk-Dworakowska z MŚO.

W razie niepogody warsztaty odbędą się w pracowni plastycznej. Liczba uczestników ograniczona, zapisy prowadzi muzealna kasa.