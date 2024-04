Weegree AZS Politechnika Opolska nieznacznie przegrał hitowy mecz w Krośnie

Potyczka od początku była bardzo wyrównana, choć obie drużyny raczej nie rzucały "kosz za kosz", tylko grały falami. Taki scenariusz rywalizacji obserwowaliśmy właściwie przez całą pierwszą połowę. Raz kilkoma punktami prowadzili gospodarze, po czym serią odpowiadali goście i to oni uzyskiwali parę "oczek" zaliczki. Koniec końców na półmetku wyszło po równo. Po 20 minutach był remis 39:39.

Trzecią kwartę lepiej zaczął zespół z Krosna, który odskoczył na 48:42, ale od tego momentu warunki dyktował w niej już Weegree AZS. Do tego stopnia, że to on wygrał tą część spotkania różnicą właśnie sześciu punktów.

W czwartej kwarcie jednak miejscowi nie tylko odrobili tą stratę, ale momentami byli też w stanie objąć minimalne prowadzenie. Do wyłonienia triumfatora potrzebna była finalnie dogrywka, którą Miasto Szkła wygrało 10:5.

Na kolejkę przed końcem fazy zasadniczej, Weegree AZS, z 55 punktami na koncie, plasuje się na 5. miejscu w tabeli Bank Pekao 1 Ligi.

Miasta Szkła Krosno – Weegree AZS Politechnika Opolska 85:80 po dogrywce (18:20, 21:19, 17:23, 19:13, d. 10:5)

Weegree: Reid 23, Kobel 16, Jodłowski 15, Rutkowski 14, Lis 6, Białachowski 4, Kaczmarzyk 2, Wójcicki 0, Maciejak 0.