Węże, jaszczurki, żaby i pająki w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. "Nie mruczą, ale też je można kochać"

Hodowanie węży to według znawczyni hobby drogie tylko na początku.

- A to dlatego, że trzeba zwierzaka i całe wyposażenie. Cena zestawu startowego waha się od 300 zł do 2-3 tysięcy w zależności od wielkości terrarium i ceny węża. Mamy np. pytony za 300 zł i takie za 1,5 tysiąca zł – mówi Marcelina Legieta. - Ale utrzymanie węża jest tańsze, niż kota czy psa. Wraz z ogrzewaniem, to koszt maksymalnie 50 zł miesięcznie.