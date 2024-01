Więcej zarabiamy ale więcej też pracujemy, za to mniej wydajemy w sklepach. Co się dzieje z pieniędzmi Opolan?

- Nie słyszałem o zamykanych na Opolszczyźnie sklepach czy punktach sprzedaży detalicznej. Nie mam takich danych – komentuje Bartosz Ryszka, prezes Opolskiej Izby Gospodarczej. – Widzimy to natomiast w gastronomii, zamykane są niektóre restauracje czy bary, ale to wynika ze zmiany nawyków w Polsce. Ludzie chodzą do restauracji głównie w soboty i niedziele. Przy rosnących kosztach energii i płac, część przedsiębiorców z tej branży dochodzi do wniosku, że działalność się nie opłaca.