Wielka radość strażaków z OSP Byczyna. Druhowie dostali fabrycznie nowy wóz. Ależ to było powitanie!

- Zakup był konieczny i bardzo się cieszymy, że udało się go zrealizować. Volvo już mieliśmy, ale trzynastoletnie. Troszkę się najeździło – mówi Kamil Musiałek, sekretarz zarządu OSP w Byczynie. - Nowe auto będzie wyjeżdżało do wszystkich zdarzeń jako pierwszy samochód. Natomiast to trzynastoletnie przekażemy do OSP Nasale.