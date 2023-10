Wielka uroczystość na UO. Absolwenci kierunków ekonomicznych odebrali dyplomy

W uroczystości, które odbyły się w sobotę 7 października, uczestniczyli absolwenci pierwszego i drugiego stopnia ekonomii, zarządzania, logistyki oraz gospodarki przestrzennej.

- Absolwentów było ponad 80 osób, ale chęć uczestniczenia w tym wydarzeniu wyraziło ponad 60 osób – informuje doktor Bartosz Chorkowy, dziekan Wydziału Ekonomicznego UO. - Pandemia nam nie pozwalała na organizowanie takich wydarzeń. Ta uroczystość została reaktywowana po przerwie w ubiegłym roku. Odbiło się to dużym echem, bardzo pozytywnie zostało odebrane przez studentów, a szczególnie przez obcokrajowców, bo mamy kierunek anglojęzyczny. Oni byli zachwyceni, więc postanowiliśmy to kontynuować.

Jedną z osób, które odebrały w tym roku dyplom dyplom, była Karolina Kasperek z Opola.

- Dzisiejsza uroczystość to dla mnie satysfakcja, że lata pracy nie poszły na marne – mówi absolwentka. - To były studia trzyletnie finanse i rachunkowość. Polecam. Dało mi to dobrą bazę, by iść dalej. Teraz kontynuuję studia w Katowicach.

Ekonomia od lat cieszy się powodzeniem, mimo że to trudny kierunek studiów.

[cyt]- Zawód ekonomisty, księgowego, finansisty zawsze będzie popularny, bo jest potrzebny – mówi dr Bartosz Chorkowy. - Oczywiście nie jest to popularność taka jak 20 lat temu. Jednak nie narzekamy na brak studentów. Nabory mamy takie, że grupy są liczne.