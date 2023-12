Wielkie plany nowo powstałej sekcji pływackiej AZS-u Politechniki Opolskiej. "Chcemy mieć przynajmniej jednego olimpijczyka w Paryżu"

- Do AZS-u Politechniki Opolskiej trafiłem dzięki naszemu obecnemu trenerowi Markowi Mrozowi, który dał mi sygnał, że w Opolu planowane jest otwarcie klubu pływackiego. Choć wcześniej to miasto nie było raczej znane z dobrych pływaków, spodobała mi się ta inicjatywa i umówiłem się na spotkanie z prezesem Tomaszem Wróblem. I już po pierwszej naszej rozmowie we wrześniu wiedziałem, że będę chciał uczestniczyć w tym projekcie. Decyzję podjąłem bardzo szybko, bo czuję, że tworzy się tu coś wielkiego - wyjaśnił Juraszek, który w swoim CV ma już między innymi starty na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro i Tokio.