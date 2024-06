Więźniowie zarazili swoją pasją mieszkańców Nysy. Wszyscy dziergali, musicie to zobaczyć

Zaczęło się od więźniów z Zakładu Karnego w Nysie, którzy na co dzień tworzą m.in. specjalne ośmiorniczki, które trafiają do wcześniaków w inkubatorach i dają namiastkę bliskości mamy. To oni przed przypadającym na drugą sobotę czerwca Światowym Dniem Dziergania w Miejscach Publicznych, przygotowali maskotki i poduszki dla tych, którzy wezmą udział w warsztatach i wykażą się największą kreatywnością.

- Podczas zajęć nauczyłam osadzonych podstaw i widzę, że dziesięciu z nich chętnie spędza czas, właśnie dziergając - mówi Agnieszka Wilisowska-Bielak, wychowawca z Zakładu Karnego w Nysie. To ona pokazała osadzonym jak wyczarować cuda z włóczki.