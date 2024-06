Zamiast dzieci były fantomy. Ale adrenalina prawdziwa. To powinien zobaczyć każdy rodzic

Do treningu wykorzystują fantomy sprzężone z aplikacją, dzięki czemu szkolący od razu wie, na ile jego działania są skuteczne i co ewentualnie trzeba poprawić.

– Teoria jest ważna, ale w sytuacji stresowej, gdy pojawiają się silne emocje związane z wypadkiem, świadkowie bardzo często wpadają w popłoch i nie potrafią sobie przypomnieć tych zasad – mówi instruktor. – Dlatego my wykorzystujemy pamięć mięśniową. Wychodzimy z założenia, że jeśli nasi kursanci wykonają konkretne czynności, to w razie potrzeby odtworzą je intuicyjnie.

To nie znieczulica, ale strach

To ważne, ponieważ z doświadczenia ratowników medycznych wynika, że świadkowie zdarzenia – jeśli nie reagują – to nie dlatego, że nie chcą, ale dlatego, że boją się pogorszyć sytuację.

– Gdy dochodzi do zatrzymania krążenia, na próbę uratowania człowieka mamy jedynie 4 minuty. Czekając bezczynnie na przyjazd karetki, właściwie skazujemy go na śmierć – mówi Łukasz Markiewicz. – Jeśli nie czujemy się na siłach, by wykonać sztuczne oddychanie, uciskajmy klatkę piersiową. To lepsze niż bezczynność. I nie bójmy się, że połamiemy żebra. Z tym lekarze z pewnością sobie poradzą, o ile damy im szansę na uratowanie poszkodowanego.