Wiosna na wyspie Bolko zachwyca. Ale to jeszcze nie koniec zimy!

Zobaczcie zdjęcia marcowego Opola:

Nic więc dziwnego, że to właśnie Wyspa Bolko była w niedzielę (17 marca) chętnie wybierana na miejsce spacerów i wyjazdów rowerowych.

Meteorolodzy ostrzegają jednak, że to jeszcze nie koniec zimy. Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych wydało ostrzeżenie o możliwych przymrozkach na terenie powiatu opolskiego. Obowiązuje ono do 20 marca do godziny 8:00.