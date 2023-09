"Władze Opola nie chcą usłyszeć głosu mieszkańców". Komentarz Mirosława Pietruchy

Przez Opole przetaczają się żywiołowe dyskusje dotyczące budowy: trasy średnicowej, centrum logistycznego w dzielnicy Świerkle, a ostatnio spalarni odpadów. Zostawiając na boku racje stron, to co łączy te sprawy, to zadziwiająca bierność władz Opola w zakresie zorganizowania dyskusji społecznej pogłębionej argumentami stron. Miasto posiada odpowiednie zasoby. Powołane w Urzędzie Miasta Opola po roku 2014 Centrum Dialogu Obywatelskiego, zachowuje zastanawiającą wstrzemięźliwość, milczą liczne miejskie media utrzymywane z pieniędzy opolskich podatników.

Niewiele zatem zostaje z deklaracji o otwartości i woli dialogu, gdy brakuje w tej kwestii elementarnych działań. Publikacje zachwalające powstanie instalacji termicznego przetwarzania odpadów oparte na argumentach zwolenników, główne inwestora czyli Zakładu Komunalnego, nie wypełniają pustki, która powstaje z braku odpowiedzi na pytania i argumenty przeciwników. Tym bardziej, że racje w tej sprawie wydają się podzielone po równo, a zaangażowanie władz miasta z pewnością pomogłoby opinii publicznej w zrozumieniu kontekstu tych działań.

Wiemy już jaką, deklarowaną, wagę władze miasta przywiązują do dialogu, warto jednak podjąć wysiłek, aby był to dialog rzeczywisty. Nie wystarczy poprzestać na prezentacji, jedynie słusznych tez. Samorząd to nie tylko miejsce, w którym władze mogą robić co uznają z uzasadnione. Warto nauczyć się słuchać opinii mieszkańców mających wątpliwości. A czasem, tych opinii nie tylko wysłuchać, a być może również posłuchać.