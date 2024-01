Włamywacz z Grodkowa zatrzymany. Kradł alkohol, wyroby tytoniowe i pieniądze

Kilka dni temu policjanci z Grodkowa otrzymali zgłoszenie o ujęciu mężczyzny, który miał się włamać do sklepu spożywczego.

Ze zgłoszenia wynikało, że zatrzymali go pracownicy firmy monitorującej obiekt.

Funkcjonariusze, którzy zajęli się sprawą przewieźli zatrzymanego do policyjnych aresztów.

- Okazało się, że łupem 22-latka padł przede wszystkim alkohol, wyroby tytoniowe i słodycze - wylicza starsza aspirant Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.

Mężczyzna w chwili zatrzymania był pijany. W organizmie miał promil alkoholu. W toku dalszych czynności policjanci ustalili, że podejrzewany może mieć związek z innymi przestępstwami w mieście.

- To między innymi włamania do sklepów i domów, a także do automatów na myjni samochodowej - mówi Patrycja Kaszuba.

W jego zainteresowaniu był przede wszystkim alkohol, wyroby tytoniowe i pieniądze. Łączne straty jakie spowodował to blisko 15 tys. złotych.

Mieszkaniec gminy Grodków usłyszał łącznie 9 zarzutów. Dotyczą one przede wszystkim kradzieży i włamań. Do przestępstw się przyznał. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.