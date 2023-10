Wszystkich Świętych 2023. W tym czasie lepiej wybrać się na groby pieszo. Wielu przewoźników wprowadza dodatkowe kursy

Opolskie MZK od soboty (28 października) zwiększyło ilość kursów na cmentarz miejski w Opolu-Półwsi. W poniedziałek i wtorek (30 i 31 października) autobus będzie tu przyjeżdżał co 7-8 minut.

W środę (1 listopada) w szczycie ruchu pomiędzy godziną 10:00 a 16:00 autobusy będą stąd odjeżdżać średnio co 2 minutu. Później co 3-4 minuty, a w godzinach późnowieczornych co 20 minut.

W Dzień Zaduszny (2 listopada) częstotliwość odjazdów standardowych linii będzie większa, średnio co 7-8 minut.