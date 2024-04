Wygląda jak karetka, a wozi gabinet lekarski. Oto pojazd do zadań specjalnych

- To jedyny taki ambulans w kraju. Ma na tyle dużą powierzchnię, że można tu komfortowo przebadać pacjentów – wyjaśnia Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. – Karetka będzie wyposażona w to, co każdy ambulans, a więc m.in. defibrylator, kardiomonitor czy pompy infuzyjne. Dzięki specjalnym przetwornicom, dodatkowo wewnątrz można podłączyć każde urządzenie szpitalne, wymagające zasilania prądem sieciowym. Pod kozetką do badań ukryte są nosze elektryczne, które służą do transportu chorego, bo również w takim celu ta karetka może być wykorzystana.