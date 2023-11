Wygrana siatkarzy KKS Mickiewicz Kluczbork z Lechią Tomaszów Mazowiecki 3:2. To piąte zwycięstwo z rzędu

Tym samym zawodnicy z północy Opolszczyzny wygrali już piąty mecz z rzędu. Nie było jednak o to łatwo, goście z województwa łódzkiego postawili się faworytowi. Do wyłowienia zwycięzcy potrzebny był tie-break.

Pierwszy set z dużym impetem rozpoczęli gospodarze, którzy prowadzili już 10:3. Przy stanie 15:10 wydawało się, że partia jest pod kontrolą Mickiewicza. Goście zdobyli jednak 3 punkty z rzędu. Zmobilizowało to siatkarzy Mickiewicza, którzy wygrali tego seta do 19.

Ataki gospodarzy trwały do połowy drugiego seta, kiedy prowadzili już 12:8. Wtedy to jednak goście z Tomaszowa Mazowieckiego urządzili pokaz świetnej gry, prowadząc 20:17. Znów do głosu doszli jednak kluczborczanie, którzy przegonili rywali do stanu 23:21. W końcówce zachowali więcej zimnej krwi, co pozwoliło im zwyciężyć 25:23.

Kolejne dwa sety to z kolei dominacja Lechii. W połowie trzeciego seta siatkarze z Tomaszowa Mazowieckiego odskoczyli Mickiewiczowi, przewagę tę utrzymując do końca partii.