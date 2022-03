Wylicytuj fiata 126 p i pomóż choremu Antosiowi Dziaczukowi z Wołczyna

Antoś Dziaczuk z Wołczyna choruje na SMA typu 1, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Jedynym ratunkiem dla chłopczyka jest terapia genowa lekiem Zolgensma, który nie bez przyczyny nazywany jest najdroższym lekiem świata. Potrzeba aż 9,5 mln zł, aby Antoś został poddany terapii genowej.

Zbiórka rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Dotąd udało się uzbierać 2,3 mln zł – 24,5 procent wymaganej kwoty. Potrzeba jeszcze bardzo dużo - nieco ponad 7,1 mln.

Wiele osób zaangażowało się w pomoc chłopcu. Jedną z nich jest Anna Słaboń, która prowadzi aukcje przedmiotów od ofiarodawców. Na licytację trafiła ostatnio prawdziwa gratka – fiat 126 p, rocznik 1997, kolor czerwony, przebieg 76 tys. km.

- Samochód otrzymaliśmy od wspaniałego człowieka o wielkim sercu – mówi Anna Słaboń. – Nasz maluszek jest sprawny. Mechanik go obejrzał, naprawił to, co trzeba. Ja auto też przetestowałam, jeździ, więc szczerze zachęcam do licytowania.