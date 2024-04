Będą licytować zabytek. Komornik wchodzi do Dworu Biskupiego w Nysie

28 maja komornik dokona opisu i oszacowania nieruchomości, aby określić cenę wywoławczą i przystąpić do licytacji. Do tego terminu osoby, które mają roszczenia do Dworu Biskupiego w Nysie, mogą je zgłaszać do kancelarii komornika. Nieruchomość jest ogromna, budynki mają ok. 6 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, do tego dochodzi duży teren. W 2017 roku wartość całości szacowano na 44 mln złotych.

O egzekucję komorniczą wystąpili wierzyciele spółki, do której należy Dwór Biskupi. Na hipotece nieruchomości ciążą między innymi obligacje, wyemitowane z przeznaczeniem na remont i adaptację zabytkowej budowli.