Wypadek 11-latka na quadzie na przejeździe kolejowym w Starych Kotkowicach. Ruszyło śledztwo w tej sprawie

W poniedziałek, 11 kwietnia po godzinie 16.00 dwóch chłopców w wieku 10 i 11 lat wybrało się na przejażdżkę boczną, asfaltową drogą publiczną ze Starych Kotkowic w stronę sąsiedniej wioski Nowe Kotkowice.

Starszy jechał na quadzie, młodszy na motorku. Nie towarzyszył im żaden dorosły. 11 -latek miał na głowie kask. Po wypadku jego pojazd miał uszkodzone zawieszenie i wyrwane jedno koło, co wskazuje, że albo uderzył w przejeżdżający pociąg, albo wjechał do rowu wzdłuż linii kolejowej, by uniknąć zderzenia ze składem.