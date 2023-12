Wystawa szopek krakowskich w Muzeum w Praszce. Musisz zobaczyć te arcydzieła [WIDEO]

Szopkarstwo bardzo często jest zajęciem dziedzicznym, przekazywanym w rodzinie. Co ciekawe, coraz więcej kobiet próbuje w nim swoich sił.

Dla dzieci z grup zorganizowanych Muzeum w Praszce ma w ofercie również warsztaty, w trakcie których uczestnicy wykonują autorskie projekty szopek krakowskich.

- Ponieważ grupy te dysponują maksymalnie dwiema godzinami lekcyjnymi, to czas ten jest niewystarczający na to, aby zrobić szopkę, więc ograniczamy się do projektu – tłumaczy Maria Feliks. – Dzieci dostają wszelkie niezbędne materiały, takie jak tektura, folia kolorowa, brokat, różnego rodzaju ozdoby i mogą puścić wodze swojej fantazji.